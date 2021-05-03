【愛傳媒葉元之專欄】元之再接獲諾富特飯店另一員工爆料，專收檢疫客的諾富特飯店二館，其廚房有供餐給飯店外的客人，例如1，2航站的華航貴賓室餐點，甚至桃園美國學校也是他們客戶（合約至今年6月）。

防疫旅館供餐會有什麼風險呢？

以諾富特飯店二館來說，廚房在B1，整棟住宿檢疫客的垃圾處理也在B1，而且，收檢疫客垃圾、床單、布巾的人員，跟廚房供餐人員是使用同一部電梯，因飯店結構設計因素無法分流，這就有風險。

這次確診名單中有一位就是在廚房工作的員工，正常來說他是最不可能接觸到確診者的，那他是怎麼被感染的呢？如果再透過食物散播，更加恐怖！

5月1日陳時中還怪員工為何不將諾富特飯店的問題反映給指揮中心，但實際上，諾富特飯店沒有分流的問題，員工均很害怕。

今年2月份時，該名員工曾將他的憂心反映給陳時中，但卻得到衛福部官式的回應，然後推給地方政府，就沒下文了。

唉！侯友宜批指揮中心嚴重疏忽，結果被罵，所以我在這嘆氣就好。

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)