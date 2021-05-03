好不容易等到「小皇帝」詹姆斯傷癒歸隊的湖人，這下子陣容又要不整齊了！湖人官方3日突然宣布，先發控衛薛洛德將因觸發聯盟健康與安全協議，3日無法上場出戰暴龍，目前湖人除了沒給薛洛德觸發協議原因，也不確定將缺席幾場。

以聯盟本季觸發健康與安全協議的狀況來看，通常球員至少需要缺席10到14天，假如是感染新冠病毒，時間還會更久，問題是目前湖人恐怕還不清楚本季場均15.5分、5.8助攻與3.5籃板的薛洛德情況，所以才沒辦法給出約略缺席時間。

只是少了薛洛德助陣，這對目前苦吞2連敗，且跌到西區第6的湖人來說，可說是相當大的麻煩，因為如此一來，詹姆斯就必須扛下更多控球與組織任務，畢竟他才剛傷癒復出，不太可能讓他如此操勞，況且湖人還要面臨背靠背的嚴苛賽程。

湖人總教練佛格雖然不肯透露今天將由哪位球員取代薛洛德的先發位置，卻表示詹姆斯、卡魯索兩名出賽存疑的球員，今天都可上場，卡魯索先前因為背部緊繃連兩場缺席，只是詹皇明天能否連兩天上場，佛格表示先等今天比賽打完再看情況而定。

(中時 )