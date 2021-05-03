我駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也有排放核廢水，引發爭議，藍委發函要求謝5月2日之前返台，21日隔離檢疫後於5月24日列席，國民黨立委陳以信今表示，如果要滿足24日列席的條件，謝長廷早就該上飛機，但謝有無上飛機，外交部竟不知情，真是豈有此理。

謝長廷指控台電排放核廢水的言論，引發藍委不滿，國民黨籍外交國防委員會召委廖婉汝上周四發函要求謝長廷5月2日之前要返台，「做好做滿」21天隔離檢疫後，於5月24日再列席。

倘若謝長廷5月24日列席立法院，那昨（2日）就該上飛機回台，但對於謝的行蹤，《中國時報》昨報導，外交部諱莫高深地說，確已將立法院外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本代表處，至於謝長廷的公務行程「事屬機敏」，且涉及防疫相關規定，外交部尚無法對外說明。

陳以信今（3日）在臉書發文痛批，駐日代表謝長廷人在哪？有上機就有上機，沒上機就沒上機，外交部有什麼不敢說？駐外代表返台述職，到底人出發沒有，竟然連外交部都不知道，一個駐日代表比總統還神秘，竟然比總統還難請？真是豈有此理。

許多網友也在其po文底下留言表示，「戀棧官位、矮化自己的國家只有綠營官員做的出來。士大夫之無恥，是謂國恥」、「現在執政黨問都不能問？該質詢也不能？那他到底領那個國家人民納稅人的錢？擔任那個國家官員」、「就事論事，是就說是，不是就說不是，每個人都拿出良心來」。

(中時新聞網)