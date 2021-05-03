有鑑於報稅季到來，為加快消費者報稅流程，亞太電(3682)宣布，配合政府無卡報稅政策，與財政部財資中心共同推動「Mobile ID行動身分識別服務」，徹底翻轉以往登入報稅系統，須使用讀卡機讀取自然人憑證及健保卡作為身分認證的方式，現在只需使用新增的「行動電話認證」，透過納稅義務人門號即可快速完成繳稅作業。

亞太電表示，即日起凡亞太電個人月租型門號用戶，可使用桌機、筆電及手機進行網路報稅，身分認證部分則可透過本人名下手機門號(企業門號、預付卡不適用)，使用4G、5G等行動網路連線(非WiFi或國際漫遊)，將載有SIM卡的行動裝置連線至「TWID身分識別中心」，並發出確認請求後即可完成驗證，再依照個人需求進行申報作業，並點按「申報上傳」即完成申報，認證簡便且容易操作，但採用手機報稅後，如要更正申報資料，則須改用電腦裝置進行更正申報，另外，目前外僑納稅人尚非可適用的對象，建議採用電腦裝置進行網路報稅。

亞太電表示，台灣民眾對新科技服務接受度高，據NCC資料，台灣行動通訊用戶總數達2920萬，平均一人擁有1.23個行動通訊門號，網際網路的使用已融入民眾的生活，本此次攜手政府共同推出「行動電話認證」服務，就是希望民眾享受科技帶來的便利。

(時報資訊)