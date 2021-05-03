眼科醫師洪啟庭指出，右眼上方的球結膜以lisassamine染色，呈現淡綠色的區域，代表此處結膜上皮細胞被破壞。另外大量的擴張血管，使病人成為類似「紅眼症」的表現。（洪啟庭提供）

眼科醫師洪啟庭指出，可見本案例的SLK患者變粗的脖子，在檢查時可摸到甲狀腺結節，此患者最後演變成甲狀腺癌。（洪啟庭提供）

高雄1名年約45歲女性外配雙眼激癢，起初自認是一般結膜炎，自行買眼藥水滴，未料病況未好轉，經醫師確診為甲狀腺眼病變，進而罹患甲狀腺癌，且由淋巴轉移形成肺癌，與病魔纏鬥3年多，今年1月不幸驟逝。醫師指出，該病患罹患少見的「上部邊緣角局結膜炎」，最後演變為肺癌過世，在文獻上相當罕見。

收治該案的輔英科技大學附設醫院眼科副教授洪啟庭表示，3年多前，該名外配在他左營海軍總醫院副院長任內到院救治，她嫁來台灣20年，自述一開始雙眼會癢、水性分泌物增加、結膜充血與眼球乾澀，她先是自行購買眼藥水，但3天後症狀未見改善，反而更為嚴重。

經洪啟庭檢查後，右眼配鏡視力只達0.4，左眼也只有0.5。而在裂隙燈下，雙眼結膜均有清楚的紅血絲。當翻開眼瞼板後，發現眼瞼板結膜也有明顯充血，同時黑眼珠上方的白色球結膜其紅眼的面積也大幅增加。另外，淚液試驗中發現病患罹患嚴重程度的乾眼症。

洪啟庭發現，該案病人不僅有結膜水腫，同時雙眼也有輕微突出與輕度的眼睛閉合不全，但無複視現象。於是抽取血清中的甲狀腺功能的指數（T3、T4、TSH），發現為甲狀腺機能亢進，於是在合併有葛瑞夫茲氏病診斷下，會診外科醫師共同治療其「甲狀腺眼病變」。

洪啟庭指出，該病患罹患相當少見的「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」，在眼科方面治療，使用類固醇、肥大細胞穩定劑與不含防腐劑的人工淚液等眼藥水、與維他命A藥膏加以治療，發現所有症狀在4到6周後逐漸改善，包括明顯紅眼症的消失。

未料，洪啟庭轉往屏東輔英醫院任職，與病患失聯，直到最近才意外得知她病識感不足，並未服藥，也無定期至外科複查，導致甲狀腺良性腫瘤進一步演變成甲狀腺癌，且由淋巴轉移至肺部，形成肺癌，今年1月不幸過世。

洪啟庭提到，根據文獻報告，上方邊緣角結膜炎所合併的甲狀腺病變都是輕微的，甚至甲狀腺腫瘤也以良性居多，台灣每年死於甲狀腺癌者，約200人。但是本案例，僅是（SLK）最後演變為肺癌末期而過世，相當罕見。

洪啟庭表示，SLK屬於一種慢性發炎，真正致病因不明，可能是第四型的過敏反應。此疾病最常見於配戴隱形眼鏡的族群，尤其是軟式隱形眼鏡、衛生習慣不佳與長時間配戴者與中年婦女等，患者從20歲到60歲均可能發生，且女性為男性的5倍。

他指出，SLK的外觀和結膜炎（紅眼症）相當類似，一般人通常會自由到藥局購買眼藥水治療，卻不知這類疾病會合併類風濕性關節炎、與葛瑞夫茲氏病等全身的疾病，甚至可能演變成甲狀腺癌後轉移成肺癌而死亡。

洪啟庭呼籲，造成SLK的原因雖然很多，但是配戴軟式隱形眼鏡，也是致病因之一，長期使用者應特別小心。因此，建議配戴軟式隱形眼鏡者，一旦眼睛發紅，應尋找專業眼科醫師協助，避免如本案憾事重演。

(中時 )