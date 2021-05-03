美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今天播出的專訪中表示，中國近來在海外的作為「更具侵略性」，行為「方式也愈來愈敵對」。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）問及，華府是否走向與北京軍事對抗，布林肯說：「這對中國和美國利益都極度不利，要是走到那一步的話，甚至往那個方向走都不好。」
他還說：「過去幾年來，我們目睹中國對內加強打壓，對外更具侵略性，這是事實。」
針對有關中國竊取價值數以千億計美元的美國貿易機密和智慧財產，布林肯則說，拜登政府「確實關切」智慧財產議題。
布林肯表示，這些行為聽起來像是「有人試著以不公平、以益發敵對方式從事競爭」。他說：「但是，當志同道合、同被侵害的國家聯手，一起向北京喊話說『不能這麼做，不容這麼做』，效果會更好、也更有力。」
路透社報導，中國駐華府大使館沒有立即對布林肯這段訪問置評。
(中央社)
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