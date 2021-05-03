台中市文化局長陳佳君（右）對作家陳千武家屬捐贈眾多珍貴文物表示感謝。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

今年是台中市立文化中心第一任主任陳千武百歲冥誔，台中市府文化局在台中市精武圖書館的台中作家典藏館推出「百年陳千武紀念特展」。台中市府文化局長陳佳君表示，作家陳千武是台中市文化發展的重要推手及文學導師，家屬並捐贈1591件文物，透過展覽傳承文學精神。

「百年陳千武紀念特展」由台中市文化局與台灣兒童文學學會合辦、南投縣政府文化局協辦，展區共規劃為6大主題，包括陳千武與夫人許玉蘭女士的愛情傳奇；詩、散文小說、兒童文學、及亞洲詩人交流的經歷；分期文學大事紀及手稿、書籍、剪報及照片展示；文學年表，文壇成就；結合書法與詩作的詩牆；小說《獵女犯》的文學當代轉譯。展期自5月1日起至8月22日，5月2日舉辦開幕儀式，重要文學團體及藝文界作家雲集。

國立台灣文學館館長蘇碩斌在開幕儀式中表示，陳千武是「跨越語言的一代」具代表性的台灣作家，也是台灣文壇的瑰寶，他將跨越二個政權時代的複雜而糾結情感，藉由自傳體的回憶小說《獵女犯》傳遞給社會民眾，在這個尊重多元文化發展的時代更顯得珍貴。

立委黃國書則指出，陳千武出生在台灣文協成立年代，他擔任全國文化中心之始─台中市立文化中心（文英館）的第一任主任，不只是文學創作者、更是一個文化工作者，對藝術文化的啟蒙與付出有目共睹，在展出中透過文學來彰顯歷史。

值得一提的是，此展有南投縣政府文化局「南投縣文學資料館‧陳千武文庫」提供展品借展，為台中作家典藏館首次以典藏文物規劃的展覽，進一步提升館際交流及典藏專業研究。

(中時 )