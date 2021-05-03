4月出口可望連10紅 國安基金也緊盯股市風險 09:382021/05/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今日表示，4月的出口值預估可望正成長，連續第10個月正成長「連10紅」。 蘇建榮到立法院財政委員會接受質詢，會前接受媒體採訪時做以上表示。 蘇建榮表示，主計總處公布第1季經濟成長率8.16％，此態勢如果維持下去，出口可望持續正成長。 經濟實質面非常勁，再加上資金面的強力支撐，台股每日交易量都上看5000多億元，國安基金已經開始注意風險，審慎來觀察。 報價走堅、法說題材 台塑、台聚集團族群攻堅指標 和王品「衣」起作公益 認購愛心T恤送原燒O-NiKU套餐350元抵用券 (中時 ) #正成長 #可望 #4月 #10 #國安基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益證券本周看好晶圓與半導體材料等5大類股 09:502021/05/03 財經 台灣離岸風電產業協會理事長 許乃文 籲政府補貼風電台廠 04:102021/05/03 財經要聞 康和投顧看好8題材 估本周指數區間17,200-17,800點 09:492021/05/03 財經 經常性薪資只增6161元 民眾無感 04:102021/05/03 社會新聞 瘋國旅 祕境古道遊客絡繹不絕 04:102021/05/03 地方新聞 安賽龍中鏢 無緣歐錦賽冠軍 04:102021/05/03 運動天地 這項國安政策前後任政府相比 羅智強：蔡英文真的不如馬英九 08:402021/05/03 政治 日月光投控 內外資狂升評 04:102021/05/03 財經要聞 買國產5G設備 補助10月開跑 04:102021/05/03 產業．科技 台股翻身超越港股 謝金河預測：大機會來了 10:092021/05/03 財經 拜登抗中出乎意料 台灣逢戰略機遇期 04:102021/05/03 焦點新聞 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 沒人希望台灣發生戰爭 劉德音：美不應試圖改變供應鏈 - 財經 - 中央社 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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