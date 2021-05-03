財政部長蘇建榮今日表示，4月的出口值預估可望正成長，連續第10個月正成長「連10紅」。

蘇建榮到立法院財政委員會接受質詢，會前接受媒體採訪時做以上表示。

蘇建榮表示，主計總處公布第1季經濟成長率8.16％，此態勢如果維持下去，出口可望持續正成長。

經濟實質面非常勁，再加上資金面的強力支撐，台股每日交易量都上看5000多億元，國安基金已經開始注意風險，審慎來觀察。

(中時 )