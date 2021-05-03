藝術巨擘米開朗基羅在梵蒂岡博物館「西斯汀禮拜堂」創作的穹頂畫《創世紀》與壁畫《最後的審判》聞名世界，如今這個文藝復興時期的濕壁畫，將由梵蒂岡博物館首度授權出版《西斯汀禮拜堂壁畫全集》，售價688,888元、全球限量僅600本，即日起於誠品書店、誠品線上亞洲獨家首賣！

西斯汀禮拜堂壁畫可說是義大利文藝復興時期偉大成就，其中《創世紀》由藝術家米開朗基羅歷時4年、以9幅畫作打造而成，最知名的莫過於詮釋上帝創造人類的《創造亞當》。

據傳，當時米開朗基羅為了創作《創世紀》，每天站在高台仰首作畫，眼睛和頸椎都因此罹患疾病。《創世紀》完成後24年，米開朗基羅再度為西斯汀禮拜堂祭壇牆面繪出《最後的審判》，耗時6年的作品，描繪善惡有報，畫中最為人熱烈討論的，是米開朗基羅以自己的容貌畫在十二門徒之一巴托羅謬殉道時手中提的人皮上，顯示他追隨使徒殉道的決心。

此書全套三冊822頁，拍攝逾27萬張數位影像精選而成，以1：1等比尺寸、99％以上色彩保真度呈現，並由梵蒂岡博物館前館長Antonio Paolucci親撰書中導覽文字，引領讀者了解壁畫故事與創作細節，照片隨導覽文字逐步放大拉近，讀者可近距離欣賞畫作的筆觸、顏色、線條與肌理等，書背採全手工真皮製作。誠品書店獨家取得亞洲唯一樣書，目前在信義店3樓書店提供24小時預約鑑賞服務。

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