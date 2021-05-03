白鼻心(照片左下角)闖入，桃6萬3588戶大停電。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市今天凌晨發生大規模停電，由於事發突然，許多民眾毫無準備，甚至傳出有人受困電梯，影響所及包括中壢、南崁、八德等地。台電今表示，斷電原因找到了！是一隻白鼻心（果子狸）闖入變電所，造成設備跳電，共影響6.3萬戶。

這起停電事件發生在今天凌晨，南桃園影響廣泛，不少桃園人上網哀號無電可用，生活非常不便，包括中壢、內壢、楊梅、南崁、大園、平鎮、八德、蘆竹等地，都有人反映停電。

台電指出，這次停電共影響6萬3千多戶，停電原因是一隻白鼻心侵入並觸碰中壢一次變電所6萬9千伏特匯流排隔離開關設備，引起匯流排保護電驛動作跳脫相關開關，導致變電所停電。

台電表示，對於白鼻心侵入中壢一次變電所導致用戶無預警停電，造成不便深切表達歉意，由於中壢一次變電所位在工業區內，四周工廠林立，以往未曾發現白鼻心活動，台電將進行相關調查及防治對策研討，避免類似事件再發生。

台電指出，有關事故停電，台電訂有扣減電費的機制，將依規定賠償用戶停電損失。

(中時新聞網)