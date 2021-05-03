「特選上櫃ESG成長報酬指數」(IR0148)今天開始發布收盤指數，6月21日開始計算並傳輸盤中即時指數，為第一檔兼具ESG及成長概念上櫃股票指數。

為因應國際推動永續及指數化投資趨勢，櫃買中心繼109年推出「台灣上櫃企業社會責任指數」後，本次將ESG與中小型企業高成長的特性加以結合，推出「特選上櫃ESG成長報酬指數」，該指數採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準的上櫃公司；再挑選營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)或市值等中長期具成長性且市值前10大的公司作為成分股。

台灣指數公司應用歷史資料進行指數回溯測試，「特選上櫃ESG成長報酬指數」自105年6月17日至110年3月31日止，指數總報酬高達112％，優於同期間櫃買市場大盤指數。櫃買中心表示，上櫃市場擁有許多營收表現佳、盈餘持續成長的中小型企業，且「特選上櫃ESG成長報酬指數」已預定作為證券商發行ETN追蹤標的，未來投資人可善加利用追蹤該檔指數指數化商品，配置上櫃成長股票。

(時報資訊)