近來，新冠疫情在印度已擴散成一發不可收拾，幾乎成為地表最為嚴重地區。鑒此，印度企業大亨就建言當地政府，應該採取最嚴厲社交措施，以及限縮經濟活動來救人命，否則目前已近乎瓦解的醫療體系將撐不了多久。

根據最新統計，印度新染疫者雖有減少，但疫歿人數卻不斷攀升。過去24小時內，有392,488位新病例，總染疫者增至1,956萬例。至於死亡者大增至創紀錄的3,689人，總疫歿人數也來到215,542人。

擁有印度第三大民銀柯塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)的烏代柯塔克Uday Kotak，2日代表印度工業聯合會（CII）指出，非常時刻要用非常手段來斬斷一切感染的源頭，因為醫療系統已經超過負荷。

這位億萬富翁認為，每天疫歿者不斷增加，政府要使用最嚴厲方式來抑制新冠病毒擴散，例如將一切商業活動盡可能地縮小等。醫院到處人滿為患，醫療用氧氣量已不敷使用，太平間與火葬場的屍體堆得到處可見。同時，已連續超過十天，每天都有爆出逾30萬新染疫者。

新冠疫情全球大爆發之初，印度政府曾祭出嚴厲限縮政策，導致2020年4月至6月時的經濟，一度出現創紀錄的衰退24％。

對印度總理莫迪（Modi）來說，若再度限縮這些商業活動，就表示經濟將會大受衝擊，故遲遲不願大封鎖全印度。

不過，上無政策但下卻有對策。目前，有至少有11個邦與企業工會等，已自行宣布將實施某種程度的限縮政策。

包括，東部的奧里薩邦(Odisha)與北部的工業區哈里亞納邦(Haryana)，也加入德里(Delhi)，馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，卡納塔克邦(Karnataka)與西孟加拉邦(West Bengal)成為最新限縮其經濟活動的一員。其它像是北方邦(Uttar Pradesh)，特蘭甘納邦(Telangana)，阿薩姆邦(Assam)，安得拉邦(Andhra Pradesh)與拉賈斯坦邦(Rajasthan)，已在實施宵禁或封鎖周末活動。

來自國際援助也持續在進行，包括美國等國家已提供印度一些氧氣設備，醫療用品與所需之物資。2日，英國表示，也很快會送抵呼吸機具。

印度當地媒體報導，莫迪於2日會見專家，評估印度現今的氧氣和醫療狀況。不過網友們卻認為印度政府缺少危機意識，且後知後覺慢好幾拍。

同時，莫迪也曾被批評無所作為，因為在三月與四月間，讓五個邦數百萬未戴口罩善男信女，參加大型宗教與政治群聚活動。

(時報資訊)