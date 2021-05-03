因美元走強加上投資客獲利了結，致上周五(4/30)英國金屬交易所(LME)期銅價格走低，但排迴在前一天短暫突破的1萬美元下方，結束連續五個交易日上漲態勢，上周四(4/29)銅價盤中一度觸及每公噸10,008美元，接近2011年2月創下的每公噸10,190美元的紀錄高位。

分析師表示，中國即將迎接假期到來，引發投資者出現獲利了結，但市場上仍然相當看多，銀行和貿易公司對綠色能源目標多持樂觀態度。另外，美元上漲使得以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴。

終場上周五(4/30)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲215美元，報每公噸28,690美元；期鎳上漲417美元，報每公噸17,674美元；期鋅上漲7美元，報每公噸2,926美元；期鋁下跌20美元，報每公噸2,397美元；期銅下跌60美元，報每公噸9,825美元；期鉛上漲35.5美元，報每公噸2,152美元。(商品行情網)

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