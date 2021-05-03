身為前湖人籃球事務總裁的傳奇球星魔術強生，這次不挺自己人「小皇帝」詹姆斯，而是全力支持金塊中鋒「小丑」約基奇，應可拿下本季年度MVP頭銜，原因是魔術強生認為約基奇是本季表現最穩定的球員，表現優於詹皇、柯瑞及恩比德等球星。

「詹姆斯與恩比德在本季初期領跑年度MVP爭奪戰，然後柯瑞打出火爆個人表現，」魔術強生發推表示，「但整個球季最穩定的球員是約基奇，自從金塊明星後衛賈瑪莫瑞受傷後，他帶領金塊拿到9勝1敗，證明他是當之無愧的MVP。」

攤開約基奇本季的個人數據，確實足以角逐本季年度MVP寶座，他出賽64場，平均每場拿下26.2分、10.9籃板及8.5助攻，目前幫助金塊搶下5連勝，43勝21敗戰績位居西區第3，僅落後爵士與太陽，就算賈瑪莫瑞本季報銷也沒影響。

其實當前最有可能跟約基奇爭搶年度MVP的球星，還是七六人中鋒恩比德，問題仍在恩比德本季表現打打停停，始終無法固定出賽，不過只要七六人最終可以確保東區龍頭位置，恩比德仍可加分不少，至於詹姆斯與柯瑞恐怕就很難贏過約基奇了。

(中時 )