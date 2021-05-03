楊志良批政策錯誤釀華航事件 陳時中：評論可以但不能講錯誤

陳時中上廣播節目。（趙雙傑攝）

陳時中表示諾富特群聚是社區感染邊緣。（趙雙傑攝）

華航諾富特飯店群聚案越演越烈，至今已有24人確診，前衛生署長楊志良今天砲轟，本次群聚感染比部桃事件要嚴重太多，追根究柢就是中央政策上的錯誤所造成，沒有一開始就對機組員施打疫苗，對此衛福部長陳時中上午也回擊，意有所指的說自己聽到的許多建議都是在事情發生後才出現，「評論可以但你不能說有錯誤。」

楊志良今天與陳時中狹路相逢，兩人上午紛紛到醒吾大樓接受廣播節目專訪，只不過兩人碰面時互動冷淡，當楊志良主動向陳時中打招呼時，陳時中僅簡單揮手後便快步離去。

針對外界對於疫苗施打順序的質疑，陳時中在節目中也抱怨，疫苗施打順序早在疫苗到貨前一個月就出爐，為何當時沒人提出建議？強調疫情有許多變化，病毒也是不斷在變，指揮中心一開始就說明接種順序會滾動式檢討，但現在卻很多事後的批評，「政策可以評論，但不能說是錯誤」。

陳時中也表示，目前疫情雖然渾沌不明，但華航機師的部分現在不是在集中檢疫所就是在國外派飛，對社會影響程度較小，反而是諾富特的群聚個案較讓人擔心，因為首名諾富特個案的可傳染期長達十二天，其家人也都有兩三天不等的社區接觸史，已瀕臨社區感染，確實是較讓人擔憂。

不過陳時中強調，上述個案已盡可能的擴大匡列接觸者進行居家隔離與居家檢疫，遭受感染的幼童也都沒有送到托育中心，因此對社區影響仍然有限，在指揮中心升級相關的防疫指引之前，民眾都不用過度擔心。

至於諾富特員工的感染源為何？陳時中表示，目前僅確認首名感染的諾富特員工發病時間最早，根據病毒基因定序結果顯示，該名員工的病毒株與部分機師相同，但也有其他機師遭受不同病毒株的感染，因此研判是機師在國外個別遭受不同感染，再帶回諾富特飯店的可能性最高。

但陳時中也說，另外兩種可能性也無法排除，分別是外籍機師過境諾富特飯店時，將病毒留在飯店，進而導致飯店員工染疫，另外就是諾富特員工本身就是在國內感染，這兩種可能性都無法排除，但可能性偏低。

【LIVE直播】國內疫情拉警報 陳時中對外最新說明｜2021.05.03

(中時 )