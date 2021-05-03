台股累計今年初開盤迄4月29日共74個交易日，集中市場總成交值為27兆5,145.51億元，市場日均值為3,718.18億元，股票成交量週轉率為67.84％。群益證券看本周台股指數區間為17,400-18,000點，本周看好五大題材類股，包含：矽晶圓與半導體材料股、記憶體與模組、鋼鐵股、水泥股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內利多因素：

1.景氣對策信號連2月亮紅燈，4/27國發會公布3月景氣對策信號，綜合判斷分數40分與上月持平，景氣對策信號9項皆不變，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續熱絡，全球終端市場需求持續回升帶動科技、傳產需求。

2.股市各族群全面性輪漲，第1季傳產股表現佳，4月科技股也陸續轉強，和過去輪動架構完全不同。科技產業半導體需求強勁，「產品漲價帶動股價上漲」；原物料族需求增加供給受限於碳中和等環保議題，營運樂觀不僅１季，部分分析認為美國基礎建設可能會讓鋼鐵產業榮景維持8-10年。

3.台幣升值外資回補，4月起台幣轉強，下旬外資買盤再度轉強，是台股新增資金動能，盤勢從3月的「內資獨挑大樑」變成「內外資共襄盛舉」。

(工商 )