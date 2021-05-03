台股4月29日全體上市公司總市值為53兆6,420.17億元，較前周五（4月23日）總市值增加8,085.48億元，周增幅為1.53％。康和投顧預期本周指數將在17,200-17,800點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、汽車股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、航運股、通訊股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.FED本次例會維持利率目標0~0.25％不變，且鮑爾宣示通膨達暫時性達2％，主要因疫情後經濟復甦因素，現在並非討論QE退場時機，意味目前FED寬鬆貨幣政策仍未有任何改變，利率維持低位，每月購債金額維持1,200億美元不變。

2.拜登4/28公佈一項1.8兆美元的「美國家庭計劃」，包括美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，這是拜登上任後推出第三個新刺激計畫，雖然提高稅收，將使企業獲利降低，但美國景氣復甦力道不墜，企業獲利反而往高成長方向前進，有利於金融市場表現。

3.Apple財報明顯優於預期，主要原因來自5G iPhone12產品市場之需求強勁帶來價量明顯提升，而iPad及Mac等產品營收亦大幅成長，全產品熱銷帶動整體營收及獲利同步優於市場及公司預期，預估國內Apple供應鏈2Q~3Q業績表現可望同步受惠。

(工商 )