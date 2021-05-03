國師唐綺陽於官方頻道分享5／3～5／9星座運勢，這周水、金、木星都在衝刺中，因此情勢會比較不平靜，尤其水星跟金星與人們的生活最靠近，因此眾人在溝通方面容易急躁，會積極關注理財議題。另外，人際關係課題將展開，應處理好金錢問題，整頓思緒與環境。
5／4水星進雙子，雙子座將會成矚目焦點，關注溝通表達、教學及互動串聯等相關人士。而5月中，在木星衝刺時，將放大社群影響力，造成網路怪象多，無論是有才華的創作者或是有爭議者都容易爆紅。
另外，火星在本周進入5到10度之間，火巨蟹容易引動情緒，使人產生憂懼，跟自己過不去，當心情緒性的暴食狀況，宜多加克制。最後，冥王星逆行魔羯，使得人們會開始檢討不合時宜、僵化的法條，成為社會進步的動力。
重要星象：水、金、木星衝刺中、水星進雙子、木星衝刺、火巨蟹5-10度、冥王星逆行魔羯
【工作注意：雙子、獅子、處女、天蠍】
雙子：思考工作的遠景，好好規劃未來
獅子：遇到有主見的人，要懂得溝通
處女：追索過去的帳款，算清楚弄明白
天蠍：當心一時衝動，反而繞了遠路
【桃花注意：白羊、巨蟹、魔羯、水瓶】
白羊：兩情相悅有默契，感情運佳
巨蟹：桃花運忽然大開，容易受人青睞
魔羯：當心遇到爛桃花，或惹上麻煩
水瓶：放慢速度，多方評估會更好
【財運注意：金牛、雙魚】
金牛：依循自己的心，能夠有所突破
雙魚：果決一點，以免喪失先機
【健康注意：天秤、射手】
天秤：付諸努力，就有扭轉健康的機會
射手：避免粗心大意，造成肢體受傷
(中時新聞網)
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