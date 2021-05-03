4月起外資明顯回補台股，據統計，金融股上個月最受外資法人青睞的前4檔分別為中信金(2891)、國泰金(2882)、富邦金(2881)及台新金(2887)等，今早富邦金及台新金股價跳空大漲，帶動金融類股指數站上1500點，再創1998年4月以來新高價。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上周三大法人中，外資與自營商站在買方，自營商回補46.26億元，外資更是大舉回補187.98億元，該金額為近4周最大，顯示外資在權重調節之後，看好台股後市展望，再度積極回補台股。

富邦金控董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利3.0元及股票股利1.0元，合計總股利配發4.0元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8%。富邦金股利增加配股1.0元，這是富邦金控時隔9年以來再次配發股票股利。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成輕微的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時免繳納台灣所得稅。

台新金擬配發股利合計1元，為近5年高點，台新金擬配發普通股現金股利每股0.55元、股票股利每股0.45元，其中，現金股利略低於去年0.57元，但股票股利則高於去年的0.23元。

中信金擬配現金股利每股1.05元，中信金去年全年稅後純益428.53億元，累計EPS為2.15元，2020年股利優於2019、2020年的每股1元現金股利的水準。

(時報資訊)