英特爾執行長格辛格(Pat Gelsinger)在周末接受媒體訪問時表示，英特爾要在歐洲建立一座半導體工廠，希望能獲得80億歐元(約97億美元)的公共補助。

目前歐洲試圖減少對半導體進口的依賴。英特爾執行長也首次透露希望獲得補助的金額，據了解，英特爾可能在德國新建半導體工廠，並尋求歐盟的公共補助。

歐洲媒體Politico Europe指出，格辛格在接受該媒體訪問時，公開提出確切數字；然而英特爾隨後對該媒體報導表現出冷淡態度，稱執行長並未給出具體數字。

格辛格上任以來首次的歐洲行，上周五赴日內瓦拜會歐盟執委會專委 Thierry Breton；格辛格表示，正在歐洲尋找建廠地點，並且將支持Breton的目標，即在未來十年，讓歐洲在全球晶片生產的占比翻倍，來到20%。在歐洲行之前，英特爾也宣布了將在美國投資200億美元生產晶片。

據業界人士表示，在目前台積電、三星電子、英特爾三大晶片製造商當中，英特爾是唯一一家對於Breton的製造先進晶片目標表達具體興趣的公司。Breton對與英特爾執行長的會談，形容為「深度的討論」；而認為與台積電歐洲總經理Maria Marced的視訊會談是「良好的交流」。

然而Breton吸引到外國廠商赴歐洲建廠，讓歐洲當地製造商感到不安；英飛凌表示，歡迎英特爾加強歐洲晶片生產的提議。

格辛格隨後還到德國訪問，會見德國經濟部長Peter Altmaier以及巴伐利亞邦的首長Markus Soeder，格辛格表示，德國是很好的建廠候選地點，但不是唯一的，並指出對荷比盧等國的興趣。

格辛格在德國還分別訪問了BMW執行長和德國電信執行長；而媒體的消息來源聲稱，格辛格也拜訪了福斯集團總部，然雙方並未證實該消息。

另外，據歐盟證實的消息指出，歐盟專委Breton將於5月4日與荷蘭兩家半導體公司執行長進行進一步會談，分別是設備製造商艾司摩爾(ASML)和晶片設計和製造商恩智浦。

(時報資訊)