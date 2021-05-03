半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）宣布，從2021年4月起，旗下位於日本群馬縣的主要生產工廠，全面採用再生能源。

該廠區使用的再生能源皆為零碳排的淨零輸入能源，由群馬縣政府所有的水力發電廠供應，在地發電、在地使用。此外，群馬縣府亦將電費收入中額外的環境附加利益（高過營運成本）投入前瞻計畫。

群馬工廠每年約消耗1,280萬度電，預料全部改為使用再生能源後，該廠區每年能減少約5,000噸的二氧化碳排放，相當於36萬棵柳杉一年的吸收量（根據日本林野廳，一棵日本柳杉每年約可吸收14公斤的二氧化碳）。

愛德萬測試美國與歐洲子公司，已於先前達成100％使用再生能源的目標，現在再加入日本群馬廠，愛德萬測試集團整體再生能源採用率可望從2019年的28％躍升至2021年的44％。

愛德萬測試為實現「減碳社會」戮力貢獻，計劃在2030年提高自家再生能源採用率至60％以上，目前正推動在其日本設施導入太陽能發電及其他形式的再生能源，並依各地區可取得的再生能源現況，計劃讓其他亞洲子公司也改採再生能源。此外，愛德萬測試也正與供應商和夥伴合作，降低其供應鏈的二氧化碳排放。

(工商 )