桃園市長鄭文燦3日主持防疫會議指出，桃園市風險管制期還沒過，確診足跡遍及各地，呼籲防疫旅館、防疫計程車隊和免稅店工作人員要加強施打疫苗，像是防疫計程車運將只打了1／4，希望其他3／4也能夠盡快施打。

鄭文燦說，目前桃園居家隔離的人數有200位，跳舞阿杯（案1112）足跡較為廣泛，匡列隔離對象有204位，另外諾富特的追溯專案也隔離195位，2案的風險管制期都還沒有過，加上有些足跡有遍及桃園的各地方、各車站，因此要提高社區的防疫等級。

鄭文燦強調擴大施打疫苗部分，指示各單位協調，交通局負責的防疫計程車隊，目前有345位防疫計程車的司機，已經完成施打疫苗的是87位，大概佔了1／4，希望其他3／4也能夠盡快施打；防疫旅館的工作人員，也由觀旅局安排施打，他也預告今天下午4點會去桃園醫院視察。

鄭文燦也指示秘書處聯絡在機場服務的免稅商店工作人員，特別是服務轉機乘客的工作人員，不確定風險高，包括昇恆昌跟采盟的免稅店人員都要優先施打疫苗。

鄭文燦也說，桃園市府已協調3家防疫旅館，其中2家當外籍航空公司的機組人員防疫旅館，1家當華航機組人員的防疫旅館，都一樣要符合分艙分流的規範，包括工作人員、服務人員、清潔人員都必須要穿著防護衣、戴手套。

「航空公司的機組員不能有任何防疫破口！」，鄭文燦特別提到，外籍航空公司的機組員，是採取特殊通道以及防疫車隊到達防疫旅館，是採「過境而不入境」的方式，但仍然必須要待在房間、不能到餐廳用餐，他會擇定適當時間視察防疫動線以及防疫的對策。

觀旅局長楊勝評說，目前華航機組員已協助收住53人、離開1人，外籍機組人數已協助收住32人、離開99人，基於支援收住機組人員的3家防疫旅館應有更高於一般防疫旅館規範，已請民航局邀請中央流行疫情指揮中心，派員共同至協助收住機組人員的3家防疫旅館現場確認現有作業流程。

鄭文燦也提到要提高消毒的頻率，已請環保局特別針對交通場站以及傳統市場等，還有2日剛結束的5月2日四技二專考試，共7校要加強消毒，桃捷公司的消毒頻率也要提高，務必讓整個事情能夠保持在環境不受污染的狀態。

鄭文燦數度強調，全市都需要築起一個更好的社區防線，該做的措施一項都不能少，尤其這一段時間確實仍然有風險，務必提高防疫等級。

(中時 )