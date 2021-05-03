梅雨鋒面要來了嗎？揮別乾涸的4月，5月一開始就看到令人期待的訊號。中央氣象局長鄭明典指出，台灣附近出現了「紫色強對流」，代表季節開始轉變；天氣風險總經理彭啟明也說，未來10天將陸續有3波鋒面接近，其中第3波可稍微期待。

「西南側大片的回波，冬季很少見，所以也算是季節轉變的徵兆。」鄭明典在臉書分享雷達回波圖，指大氣環境正在變化，他並補充另一張，看到台灣西南外海有一小撮「紫色強對流」，嗅出些微降雨訊號。

彭啟明則表示，接下來將陸續有鋒面接近，首波是本周三（5日），這波鋒面正在長江流域附近發展，有旺盛強對流，很可惜接近台灣時已減弱，中部以北較容易受影響、中南部降雨零星。

第二波是這個周末，但鋒面同樣在靠近台灣時減弱，彭啟明說，這樣的條件下，頂多有些午後陣雨，預期都很零星；兩波鋒面均屬於快速移動型，不算典型的梅雨鋒面。

第3波鋒面落在下周四（13日）、下周五（14日），發展條件稍微好一點，「也有些梅雨鋒面大環境條件逐步發展的特徵」。

(中時新聞網)