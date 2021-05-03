機師染疫案延燒確診連環爆 楊志良：社區感染恐大爆發

華航、諾富特飯店群聚目前已有24人確診，超過桃醫的21人，前衛生署長楊志良直言，這次事件一開始就政策錯誤，沒有強制機組員施打疫苗外，還把14天的居家檢疫縮減為3天，「用肚臍想就知道有破口」。

楊志良今接受黃暐翰主持的廣播節目《POP撞新聞》訪談，直言華航、諾富特染疫案比桃醫嚴重太多了，一開始就是政策錯誤，入境來台灣的人員，不做PCR檢測，也不做抗體檢測，就是直接14天居家檢疫。他認為14天有它的道理，因為一旦染疫，當場是檢測不出來，除非在外已有感染過，抗體也看不出來，因此需要14天居家檢疫，再加上7天自主健康管理，通常7天就有50％到60％的人發病了，

話鋒一轉，楊志良不解，這些機組員為何將居檢14天縮短為3天，「用肚臍想就知道有破口」，因為這些機師都到其他國家執勤，晚上肯定不是睡在駕駛艙裡，就算是如此，一定會有相關人員支援給予伙食，因此一定要住旅館，住旅館的風險就更不用說。

楊志良說，機師飛往的國家絕大多數都是有疫情的，且都滿嚴重的，現在亡羊補牢的作法就是，先跟這些國家協商，讓機組員施打疫苗，打完兩個禮拜後就有抗體，且只要幾千劑就能維持供應鏈，但現階段這些都沒有執行，又為了讓機組員可以繼續飛航，把14天居家檢疫縮短為3天，「這點我想不通」。

2021-05-03【POP撞新聞】黃暐瀚專訪前衛生署長 楊志良

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(中時新聞網)