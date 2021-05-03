台股近來多頭氣勢如虹，指數有望攻上萬八關卡，上月13日成交值5732億元超越港股的1,428億港元（約新台幣5,127億元）出現黃金交叉走勢，這讓財訊傳媒董事長謝金河回想起近30年來中港台的經濟變化，強調現在台灣面臨美中角力的新時代，又是30年的一次大轉折，台灣的大機會真的來了。

謝金河在臉書指出，1989年底曾示警民眾要把手上股票和房地產，能賣儘量賣，台灣可能30年難翻身，但當時大家都不相信，看著台股直奔12682點如癡如醉，沒想到那時台灣有鴻源地下投資公司瘋狂吸金炒房又炒股，台股在二月出現2164億天量即崩跌而下。

同時大陸改革開放，經濟成長快速，不少資金流入香港，大陸紅籌股、國企股等紛紛在港上市，香港進入全新的經濟局面。謝金河說：「我記得海螺水泥股價從0.3港元漲起來，我們在台灣從來沒有見過水泥股會這樣漲，漲到3港元左右，我們都賣光了，沒想到海螺水泥股價漲到100港元以上，那個年代的馬鞍山，鞍鋼，江西銅業，上海實業，北京控股，中國光大都出現令人難以置信的大漲幅。」

在大陸經濟發展帶動下，港股成長幅度相當大，就此超越台股表現，謝金河認為， 1997年香港回歸，港股交易量持續上升，到最後，台灣都見不到香港的車尾燈，在馬英九總統執政的時期，台股交易量用台幣計價也搆不到用港幣算的港股成交量。

30年過去，大陸、香港及台灣政治與經濟狀況已有所不同，謝金河強調此刻是台灣的重要機會，「我在2017年底到2018年初，很明確地說台灣漸入佳境，台灣會好30年，但相信的人仍然不多，這次大家看到台股，台灣的出口，台灣的經濟成長率，現在相信台灣會好的人逐漸增多了，這次來到美中角力的新時代，又是30年的一次大轉折，台灣的大機會真的來了！」

(中時新聞網)