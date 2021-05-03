行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日針對「當冲降稅」表達看法，他形容，強心針可以救急，但是每天打強心針會如何？大概沒有臨床答案，也沒有醫生會如此嘗試，因為醫學上沒必要，更怕心臟衰竭。

4年前當沖降稅在立法院臨時會卡關未定時，陳冲當時就說，同一金融工具在同一日內一買一賣、沖抵結清，國際市場常見。但股市參與者有長期持有者、有短中期待沽者、也有短線進出者，如果政府當冲證交稅減半，以鼓勵當沖多於鼓勵長期持有，也應說明理由，並針對此增加股價震盪、影響集中市場發現價格的功能予以評估。

當沖降稅在落日條款的掩護下，仍然過關，雖然獨步全球，但也算是一種急救措施。

陳冲說，當時當沖占股市交易的比率的不到1成，發展到今日的3成以上、甚至近日的6成多，成交總額也由不足千億，飆至上月的7000多億，急救了4年，這種「動員戡亂時期臨時條款」，居然還要繼續延長5年？部分股市名嘴、外界聲音發出「股市變得像賭場」的聲音。

陳冲表明，他不反對當沖，也不反對投機，因為Day trade及Speculation（投機），都是資本市場的常態與必要元素之一，但有差異性甚至有歧視性的證交稅，只會加劇市場功能的扭曲，誤導投資人的心態，值得三思。

股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解。但打了4年強心針的股市，還打算再打5年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？

(中時 )