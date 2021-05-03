搶國旅商機、力拚住房率，天成、老爺、華泰三大飯店集團首度聯手，大打合縱連橫的團體戰，首波由花蓮「瑞穗天合國際觀光酒店」、台東「知本老爺酒店」與墾丁「華泰瑞苑」合作，攜手推出「南迴花東頂級度假遊」住房專案，三家高檔度假酒店強強聯手，祭出約3.3折絕無僅有的超值價，成效如何將成為同業指標。

瑞穗天合國際觀光酒店是近年來花蓮最夯的度假首選；知本老爺酒店是國內首家溫泉主題的國際度假酒店，坐擁美人之湯，打造出全齡度假的特色，並為觀光局評鑑的五星級休閒飯店；華泰瑞苑曾是先總統蔣公的度假行館，並曾拿下全台唯一的德國紅點設計獎，是屏東最受歡迎的度假飯店。

同業表示，此次國內三家高檔度假酒店共同推出的南迴花東頂級度假遊住房專案，串聯了瑞穗溫泉、知本溫泉以及墾丁國家森林遊樂區，可從中探訪花蓮、台東、墾丁的大自然景觀，並可深度體驗三家不同風格酒店的度假型態，等於是三大飯店集團最頂級的飯店聯手促銷，拉抬聲勢也是測試市場水溫，探這波國旅深度。

此波專案主打四天三夜需連續住房，可依行程安排入住瑞穗天合國際觀光酒店、知本老爺酒店、華泰瑞苑各一晚，依各酒店定義提供餐食，合算平均雙人每晚不到7,200元，輕鬆享受三家頂級度假酒店的設施與餐飲服務，盡情體驗瑞穗黃金湯、知本溫泉美人之湯，以及墾丁國家森林遊樂區的大自然景觀。房型限量銷售、不可分拆使用，入住第一日需為週日至週三其中一天，採電話洽詢訂房。

(中時 )