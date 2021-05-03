黑衣人闖入派出所推倒電腦、砸椅畫面。（翻攝中時新聞網直播）

北市松山警分局教官楊忠蒞，4月16日遭多名黑衣人追打，跑進中崙派出所時，還回頭對他們比中指，再度激怒對方闖入狠砸值班台電腦，但警分局事發後竟採取私了方式辦理，未將黑衣人法辦，後續又發生中崙所派出所前所長許書桓，刪除96秒關鍵監視器畫面，導致中崙所長、松山警分局長引咎下台的主因，進而引爆「松山之亂」，警政署為此宣布將針對四海幫大掃黑，此舉讓四海幫大老相當憤怒，認為當天率眾闖入派出所的徐姓男子，已觸犯江湖大忌，牽連整個公司下水，擬將他逐出四海幫。

警方清查，動手的22歲徐權，與在場的24歲徐靖是兄弟檔，2人都是四海幫分子，是四海大哥「天立」的小弟，堂口內不少是具有喉後財力與背景的海外回國ABC，在幫內目前為最具戰力的堂口。

該堂口惹出闖松山分局事件後，警政署為遏止黑幫氣焰，即日起展開掃黑行動，將四海幫列為頭號查緝目標，且不再拘泥有無幫派註記，只要涉及暴力犯罪，都一律列為治平對象檢肅，並針對黑幫不法利益及工具，同步實施毒品、賭博、詐欺、洗錢、槍械掃蕩行動，此舉讓不少大哥相當感冒，加上因疫情影響，不能像過去一樣隨時就出國「旅遊」，因此不少幫中大老認為這些小弟不知輕重，因該進行處置。

據了解，惹事的堂口幫眾因不少人具有台、美雙國籍，家境富裕，這些人都以行俠江湖的目的加入四海幫，向來以敢打敢衝作風著稱，不料這次卻闖出大禍，多人目無法紀衝進派出所內追打警官，引發社會關注的「松山之亂」。

據悉，這群黑衣人事發當日之所以動怒，是因先在北寧路、南京東路口遭楊姓教官嗆聲辱罵對方三字經，後來其中1人先闖入所內遭制止，但楊姓教官疑似在所內又轉身向外頭的四海幫眾比中指，再度激怒對方，才導致之後砸椅子、刪影片等後續事件。

此外，遭刪除的影片中，還可以看見副所長顏敏森已壓制1名男子，但壓制過程中，另名鬥毆男子卻跑到副所長耳邊說話約10多秒鐘，之後還雙手合掌拜託，顏敏森因此就將人放開，並讓對方一票人離開派出所；影片曝光後，網路因此掀起討論「警察就只會欺善怕惡？」

(中時新聞網)