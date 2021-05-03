賽靈思（Xilinx）宣佈其採用台積電7奈米的Versal AI Core與Versal Prime系列元件現已全面量產向客戶出貨。此外，Versal 產品組合的第三個系列Versal Premium也已透過賽靈思早期試用計畫向多家一線客戶出貨。Versal是業界首款自行調適運算加速平台（Adaptive Compute Acceleration Platform；ACAP），結合了純量處理引擎、靈活應變的硬體引擎以及具備頂尖記憶體和介面技術的智慧引擎，為任何超越FPGA功能的應用需求提供強大的異質加速能力。

Versal AI Core系列是Versal產品組合中具有最高運算能力和最低延遲的產品，借助其AI引擎實現突破性的AI推論傳輸量和效能。Versal AI Core專為資料中心、5G無線、航太與國防等市場中的運算密集型應用進行優化，包含機器學習和進階訊號處理。客戶已部署Versal AI Core以加速多種作業負載，例如5G gNodeB基地台、衛星寬頻服務與3D沉浸式體育場運動影像的音訊和視訊橋接。

Gilat為Versal AI Core系列產品的客戶之一，透過此產品實現了衛星行動寬頻，將其應用於機上、消費型寬頻以及基地台資料回傳。

Gilat Satellite Networks研發資深副總裁Noam Rosenfeld表示，Gilat在數個不同類型的市場中提供引領業界的衛星寬頻通訊解決方案。我們很高興能成為首批採用Versal AI Core系列產品的客戶之一。對於Gilat的新一代寬頻閘道接收器而言，嵌入式AI引擎可謂關鍵科技，能以更低功耗大幅提升傳輸量。融合在Versal AI Core中的AI 引擎技術可以提供靈活性與高效能，滿足Gilat的網路對於更高頻寬、更高傳輸量日益增長的需求。

Versal Prime 系列的設計宗旨是能廣泛應用於多個市場，並同時針對多樣化的作業負載優化連接性和線上（in-line）加速能力。客戶已成功將Versal Prime系列部署於儲存加速、防火牆、其他有線通訊應用，以及在航太與國防市場中的衛星寬頻服務等資料中心作業負載。

Versal Premium系列產品採用高度整合且經功耗優化的核心，現已向多家一線客戶出貨並且獲得重要的階段性成果。Versal Premium支援新一代企業部署和雲端部署所需的大規模頻寬、安全性和運算密度，它具有112Gbps PAM4收發器、600G乙太網路核心、400G加密引擎和 PCIe Gen5連接。Versal Premium助力實現豐富多樣的高效能應用，包含有線通訊中的傳輸互連、資料中心運算和下一代企業和虛擬防火牆。

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