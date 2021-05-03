真無線藍牙耳機（TWS）市場近年來速迅擴張，隨著消費者已逐步習慣使用無線耳機，換機潮便持續不斷，無論商務人士、通勤族、運動愛好者、還是一般學生均有此需求，廣穎看好真無線藍牙耳機市場，不斷開發推出新品。BP80真無線藍牙耳機最主要特色是：高音質、播放時間持久、及擁有完整配件，可充分滿足不同族群的使用需求。

擁有BP80，音樂20小時不停歇！耳機充電1.5小時即可播放音樂4.5小時，搭配充電盒使用總續航力約20小時。採用藍牙5.0高階版本，擁更快更穩定的連線，且較先前技術更省電，續航力再提升。65ms超低延遲，無論看電影還是玩遊戲，均能享受不間斷、無延遲、及身歷其境的優異音質。

具霍爾磁控開關，開蓋後耳機即自動開機，並立馬回連至最後連接過的設備；支援單耳模式，單支耳機自成主耳，可分別獨立使用，進行語音通話或聽音樂；還擁語音助手設置，可輕鬆操控音樂播放與通話。

提供大／中／小三尺寸矽膠耳套與特殊設計固定環，可依照個人耳道大小自由選擇，不僅擁優異隔音，可盡情享受聲音饗宴，還能完美貼合耳道，提升舒適度與牢固程度，不易脫落，無論外出、通勤、或運動均能輕鬆自在，穩定隨行。

並擁高規格IPX4抗水防汗設計，無論外出、通勤、或運動均能盡享無線材束縛的輕鬆自在。而掀蓋式收納充電盒採輕巧磁吸式設計，輕便易攜，也能輕易固定耳機，搭載Micro USB輸入埠，2小時內即完成充電，輕鬆快速。

(工商 )