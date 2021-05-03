民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引起社會關注，1日晚間民進黨台北市黨部評議委員會通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，趙映光也請辭評議委員及一切黨務。對此，國民黨立委李德維今表示，一個趙介佑，揭開2個民進黨的秘密，先是「原來英派的形狀，就是黑道的形狀」，其次為，民進黨打從2020年選戰起刻意栽培的北市黨部主委吳怡農，經此一戰已被看破手腳。

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李德維今（3日）在臉書發文表示，多年來，總統蔡英文與民進黨前台北市黨部主委黃承國交好，根本毫不掩飾，2016年台東風災，蔡英文勘災走馬看花，就為了趕回台北參加黃承國尊翁壽宴。檯面上，蔡英文仰仗黃承國，黃承國力挺蔡總統；地方上，黃承國仰仗趙映光勢力，趙映光家族也藉此盤據民進黨台北市黨部，民進黨台北市黨部因為黃承國，「呈現英派的形狀，如今大家也都開了眼界，原來英派的形狀，就是黑道的形狀」。

其次，李德維指出，民進黨打從2020年選戰起刻意栽培的吳怡農，經此一戰已被看破手腳，趙介佑風暴，派系作亂，第一時間，趙映光、趙心瑜左一句痛心，右一句遺憾，但絕口不提請辭，盤算的是想切割趙介佑，保住自己黨權。

李德維直言，吳怡農為此束手無策，如今吳怡農一邊嚷著自己「看報才知道」，一邊演出「揮淚斬馬謖」，但未來若非讓趙家轉入地下相挺，就是得依靠其他派系支持，當初同額競選的空降主委，「吳怡農恐怕現在才明白，自己有多天真，水有多深」。

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(中時新聞網)