根據德國當地媒體報導，美國電動車大廠特斯拉(Tesla)位於德國的超級工廠，因施工問題最快要等到2022年元月份，才可加入生產行列。

2日，德國汽車世界雜誌(Automobilwoche)爆料，特斯拉德國超級工廠，無法在2021年順利投產。同時，執行長馬斯克（Elon Musk）也正式批准這項工程延宕六個月的計畫。

特斯拉曾希望在2021下半年一開始，這座自己在歐洲的首家超級工廠可望生產運作。據悉，因為建照與原址的電池製造工程出了狀況，迫使這家特斯拉在全球的第四家超級工廠延後開張。

上周，特斯拉公布財報時，馬斯克一度表示，自己在德國柏林與美國德州的工廠建設，都在順利進行中。沒想到不久的現在就傳出，柏林方面建廠不順遂消息。

特斯拉並未在第一時間做出此傳言回應，據悉，這家美國電動車大廠在2020年時，就把媒體互動窗口團隊給解散了。

2021年迄今，特斯拉的股價雖波動不大，但在過去的12個月中，已暴增四倍以上。

(時報資訊)