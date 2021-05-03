1.燁輝(2023)：上周四外資、自營商聯手買超19694張，今早股價頻頻觸及漲停。

2.中鴻(2014)：漲價題材燒燙，三大法人上周四聯手買超28171張，今早股價逆漲逾8.5%。

3.威剛(3260)：奇亞幣掀熱潮，SSD需求暢旺助益業績成長，上周四三大法人合計買超7794張，帶動今早股價逆漲約5%。

4.聯電(2303)：上周四三大法人大舉賣超79139張，加上上周五ADR跌2.07%，今早股價跌逾4.5%，摔下月線。

5.運錩(2069)：基本面向好，外資連日擴大買超，今早挾量近逼漲停。

6.欣興(3037)：出貨唱旺法人挺，今早一度上攻近3%，但空頭緊追又翻黑。

7.貿聯-KY(3665)：Tesla電動車題材+產品組合優化，股價於260元有撐，逆勢走高逾1%，彈上5日線。

8.耕興(6146)：訂單瘋湧，首季營收、獲利雙高，早盤相對抗跌，一度回到3月初的高檔水準。

9.福懋油(1225)：原物料行情夯到止不住，股價大漲8%，創22個月新高價。

10.宏洲(1413)：聚酯、加工絲價格上漲，手中訂單能見度高，跳空漲停。

11.毛寶(1732)：疫情增溫，防疫題材拉高股價登漲停。

12.台玻(1802)：營運持續轉強，無懼外資賣超，大拉半根漲停板，再創高價。

13.華電(1603)：自駕車題材發威，早盤攻頂。

14.華擎(3515)：伺服器出貨拚創高，早盤漲近5%，創波段新高。

15.雃博(4106)：印度製氧機急單湧入，早盤跳空漲停，改寫前高。

16.國光生(4142)：流感疫苗訂單增加，早盤漲逾4%，收復短中均線。

17.松瑞藥(4167)：兩新型口服藥今明年取證，早盤漲逾5%，觸及年線。

18.富邦金(2881)：擬派利4元創高，早盤逼近漲停，站上7字頭。

19.台新金(2887)：擬派利約1元，配發率86%，早盤漲近5%，挑戰15元。

20.友達(2409)：調降評等瑞信開第一槍，開盤十分鐘爆量9.9萬張，崩跌近7%，失守5日線。

21.茂林-KY(4935)：首季獲利攀同期高峰，股價一度逆勢強漲近3%。

22.台航(2617)：BDI指數上漲，晨盤帶量續漲，衝上46.35元漲停價，飆波段高價。

23.陽明(2609)：歐洲線運價飆，早盤挾量登87.7元漲停價，闖短波高點。

24.長榮(2603)：本土投顧再更新目標價達144元，股價力漲近6%。

25.台驊投控(2636)：投資陽明、貨運給力，Q1每股盈餘創新高，晨盤登79.9元漲停價。

26.元晶(6443)：訂單奏捷，傳喜獲特斯拉大單，早盤爆量樂漲逾8%，突破月線。

27.中石化(1314)：報價支撐，營運走堅，股價走揚逾3%，劍指16.9元之上周四高點。

28.王品(2727)：本土疫情來襲，恐衝擊母親節檔期，晨盤下挫逾4%，180元關卡岌岌可危。

29.立積(4968)：不排除跟進漲價，但首季EPS為4.06元，未能刷新紀錄，為歷史第三高，早盤空襲跌入490元跌停。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)