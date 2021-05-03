國民黨新北市議員葉元之。（資料照）

蘇貞昌1日視察中央流行疫情指揮中心

華航機師染疫到諾富特飯店群聚疫情擴大，引發民眾擔憂，行政院長蘇貞昌1日提出4個如果，如果主管有狀況早點告訴醫師、如果醫師多一點驚覺、如果寺廟有實名制、如果舞廳主管要求戴口罩，防疫一定會做得更好，並呼籲民眾多一分小心，是對家人、社會多一分保護。對此，國民黨新北市議員葉元之昨(2日)在節目上批，結果沒有一個講自己、都在怪別人，「要不要加第五個如果？果院長不是蘇貞昌、如果國民黨執政，疫情會不會更好？」

蘇貞昌1日提到，台灣雖然做到防疫世界第一，但不能掉以輕心，一年多下來難免鬆懈，如果防疫旅館房務主管能夠自己會接觸到房間，且疑有症狀時，能夠早一點告知醫師；第一線醫師如果能夠看到症狀時，能多一分警覺；那像寺廟、集會主管如果能確實做到實名制及防疫要求；如果舞廳這種指揮中心已經嚴令要求、一定要戴口罩場所的營業負責人，確實要求民眾落實戴口罩，我們防疫一定可做到更好。

另外，蘇貞昌也提及，民眾要提高警覺，世界疫情比以前嚴峻，多一分小心，是對家人、社會多一分保護，拜託國人同胞，指揮中心已經一再呼籲民眾打疫苗，也放寬接種對象，所以希望大家不要因為台灣安全就沒有意願，他也要求指揮中心合理放寬接種疫苗對象，這樣更能提高打疫苗意願，也是有一種鼓勵作用。

葉元之2日在《中天辣晚報》中談到，疫苗一開始，以新北市而言，專責醫院起初只有幾家能施打，因為指揮中心怕打太快就打完，結果最後是沒人想打，且AZ爆出有血栓副作用，加上當民眾發現醫護也不想打，他們就都不想打，因此指揮中心的疫苗政策在一開始就誤判，結果你要買其他疫苗又跟不上，打疫苗速度當然慢，這是政策上的錯誤。

葉元之進一步說，「蘇貞昌現在都講風涼話，你要嘛周處除三害，把自己也除掉，行政院長沒責任嗎？我認為難辭其咎，你一直讓讓防疫新生活破功，大家才會鬆懈，結果四個『如果』，沒有一個講自己，要不要加第五個如果，『如果院長不是蘇貞昌，如果國民黨執政，疫情會不會更好？』結果都在怪別人，這種話讓人很氣」。

(中時新聞網)