油價、供需走堅拉抬，遠東區石化上游原料乙、丙烯現貨報價穩步墊高5～20美元，台塑化、中油收益進補。五大泛用樹脂則因下游追價買盤縮手，PE、PP及EVA報價續跌10～40美元，利差壓縮；僅供需趨緊支撐的PVC、ABS力守高檔持平，PS續揚20美元。台塑、華夏、台化、聯成、國喬、台達化營運走堅。

分析師指出，塑化族群歷經首季報價瘋狂飆漲後，第二季報價攀高空間有限，多呈現高檔區間震盪，PVC、ABS、PS、SM及EVA利差相對走堅。惟族群股價漲幅已多，後市將以報價、台塑四寶為攻堅指標，至於因首季獲利看俏、5月法說題材催化的台聚集團也是追蹤標的。

台塑四寶將在5月6日公告4月營收及後市展望；因4月石化報價持續攀高，台塑PVC外銷價更喊漲300美元，有利營收更上層樓。台聚集團法說會將由華夏5月17日率先召開；亞聚、台達化18日接棒登場，集團控股台聚則在24日分享首季營運表現及PE、EVA後市看法。

因美國上週原油庫存增長低於預期，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月28日收盤1.5％，每桶63.86美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚1.3％，每桶67.27美元，為近一個月新高。在油價、亞洲石化歲休支撐，乙烯、丙烯向上墊高至每噸1093美元、1085美元，台塑化、中油營運收益穩步推進。 此外，大陸SM近期現貨供應偏緊，報盤推漲，下游ABS、PS報價隨成本推升，穩步續揚；台化、國喬、台達化營運加分。

PVC則因海外供給退出、防疫用品PVC手套需求維持高位，增添抗跌力道；後市變數端視同為需求主力、疫情失控的印度發展。

台塑、台聚、亞聚旗下PE因近期報價拉回逾一成，利差明顯受阻，惟EVA受惠太陽能封裝、鞋材需求 支撐，即使報價也漲多拉回，目前每噸仍達2500美元，對照原料乙烯千美元價格，成為收益貢獻焦點。

(工商 )