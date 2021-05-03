楊志良上廣播節目。（趙雙傑攝）

楊志良受訪。（趙雙傑攝）

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚3日邀請前衛生署長楊志良談「疫情升溫，台灣告急？」楊志良表示這次華航機師及諾富特染疫事件，比上次部立桃園醫院群聚嚴重太多，亡羊補牢的方式除了讓機師們打疫苗，最重要就是此次染疫者和接觸者隔離14天之後測PCR和血清抗體，若5月底沒事，則台灣又一次走運，再度上演台灣奇蹟。

楊志良表示沒想到疫情一下子又升溫，衛福部長陳時中又錯了一次，「我是哀矜勿喜，因為若時中部長被鬥垮了，對台灣一點好處也沒有。」

黃暐瀚表示，華航、諾福特風暴擴大，雙北和桃園3縣市共有1千萬人都相對危險。楊志良表示，這次一開始就是政策錯誤，入境者不做PCR也不做抗體檢測，只有14天隔離＋7天自主健康管理，這雖然有道理，因為如果入境時已經感染，PCR也測不出來；但機師跟一般人不一樣，他們是高風險職業，去世界各國，現在只隔離3天，想也知道會有破口。

若回到原來的方式改成14天隔離，機組員調度不過來；他建議配套就是打疫苗，台灣其實已經拿到AZ疫苗，而且是快過期的AZ，楊志良表示陳時中受到很大壓力，台灣防疫上半場做很好，但是打球勝負是看下半場。台灣花錢買疫苗卻打不完，陳時中從去年起講了多次的莫德納疫苗也一直沒進來，包括醫護人員、機組員等，大家都在觀望。指揮中心應該強迫高風險族群打AZ疫苗，否則就是趕快想辦法弄到其他疫苗。

例如可以想辦法讓機師出國落地後可以馬上打疫苗，或是請美國送幾千劑輝瑞疫苗來，打完2周再讓他們飛，「幾千劑、一萬劑疫苗對美國是小事，華航難道連這點能耐都沒有？」否則貨機不飛、晶片送不出去，供應鏈斷掉，全世界都遭殃。

楊志良說，這次疫情真的非常難處理，確診者足跡遍布北台灣，中南部也有，現在疫調可以先從很明顯的足跡去做，但不要把能量都耗掉。最重要是先清空諾富特旅館，感染者和密切接觸者隔離14天之後測PCR和血清抗體，管控到5月底若沒事，那就是台灣又一次走運，可以像鑽石公主號、磐石艦事件、高雄市金錢豹酒店小姐染疫事件等安然度過。此次有確診的旅館主管去診所3趟都隱瞞身分，但楊志良相信這次經驗應該會讓所有診所醫師都提高警覺。

楊志良肯定陳時中的努力，但陳不聽專家學者的意見是很大缺點，一點也沒做到總統蔡英文講的「謙卑謙卑再謙卑」、「最會溝通的政府」，當然蔡英文自己也沒做到。陳時中每次都說他說了算，其實很多時候都閃過去，這是在減損他自己，但現在能換人嗎？目前專家學者沒有溝通管道，都是媒體上高來高去，包括指揮中心專家小組召集人張上淳以前是楊志良擔任衛生署長時的副手，但張進入指揮中心之後，楊志良從未和張連繫。楊志良建議陳時中可以找來專家學者，一周一次花半小時聽聽他們意見，不見得要採納，但至少可以讓專家更團結。

(旺報 )