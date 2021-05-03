夯綜藝《全明星運動會》前成員何孟遠，日前爆出與同樣身為班底的女星采子秘戀，而兩人其實都有伴，何孟遠正牌女友荳荳，甚至跟采子情同閨密，不光采的桃色緋聞，導致何孟遠與采子雙雙出面道歉並退出節目，本以為事情告一段落，不料何孟遠昨吳預警在社群發長文，踢爆荳荳好友元元、陳敬宣是假面閨密，荳荳聞言趕緊發文替好友澄清後，但接著突貼黑白照，痛喊感情、友情遭剝奪：「對不起，我快撐不下去了」。

何孟遠與采子爆緋聞，第一時間表示早跟荳荳在2月時就分手，讓荳荳錯愕，而她的好友元元、陳敬宣也跳出來保護好友，暗指男方說謊，而風波在何孟遠、采子退出節目後逐漸落幕，不料何孟遠昨(5/2)突在IG貼文，指元元、陳敬宣是「假面閨密」，私下跟荳荳根本不好，愛說朋友是非。

荳荳在為好友元元、陳敬宣澄清後，突發黑白文，痛呼快撐不下去。(取材自荳荳何紫妍IG)

何孟遠表示事發後已跟荳荳面對面談清楚，兩人還平靜地彼此安慰，不料隔兩天新聞就爆出來，元元、陳敬宣公開罵何孟遠，他質疑是兩人煽動荳荳，「帶風向讓大家覺得妳們很正義，但私下又傳訊息安慰我，甚至把一切責任都推給荳荳」，痛批根本雙面人作法。

而何孟遠大爆料後，荳荳也在IG限時動態發文，表示元元跟陳敬宣陪在她身旁很長一段時間，也為她忍受了很多質疑，還替她打抱不平，她很感謝，至於何孟遠的指控，荳荳聲援好友，說他們是「我所喜歡的那種善良的人」，自省可能是先前跟舊愛在對話時用詞不當，才讓何孟遠「想太多」，而元元則說何孟遠造謠，揚言提告。

不料澄清文發出後不久，今天(5/3)清晨荳荳突又發IG限時動態，貼出黑白文，開頭就說：「剝奪我的感情再剝奪我的友情，我不知道我做錯什麼事了」，明顯受到打擊，語氣低落痛呼：「對不起，我快撐不下去了」，雖然荳荳並未指名道姓，但因時間點敏感，加上她先經歷何孟遠的感情糾紛，又男方爆出「假面閨密」事件，眾人推測她說的感情遭剝離是在講這些事情，感到相當心疼。

(中時新聞網)