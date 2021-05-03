經濟部次長陳正祺3日赴立法院報告「排除五缺障礙、投資台灣三大方案」報告，針對目前營造業的缺工問題，陳正祺表示，針對民間投資興建工程具有公共利益之工程，將放寬聘僱移工相關規定，以解決缺工問題。

至於外界關心的營造業缺工問題，陳正祺指出，台商回流、半導體景氣暢旺，讓各大廠大興土木、擴建廠房，導致營建市場缺乏營造工，廠商投資進度遲延，行政院從3月開始展開跨部會會議，針對民間投資興建工程具有公共利益之工程，將放寬聘僱移工相關規定。

對此，立委林岱樺質疑「民間投資興建工程具有公共利益之工程」的定義，是否符合外界想像，陳正祺舉例，如果這是台商投資回台建案，興建完成後會替國人帶來很多工作機會，這符合公共利益，「但如果是興建住宅大樓，則不符合標準」。

另外，由於台灣目前正在面臨數十年來難得一見的旱災，缺水問題也變成廠商頭痛的問題，陳正祺指出，除了開源、節流、調度三項措施外，投資台灣事務所與水利署每週進行滾動式檢討與盤點，目前水仍夠用。

針對目前台灣投資面遇到的三大問題，針對「中小企業加速投資行動方案」的貸款額度已經用罄，陳正祺指出，目前正在跟國發會討論，研議增加額度。國發會主委龔明鑫在立委質詢時也補充，由於現在市場貸款利率降到1.6%多，未來新增額度的部分，會有一些檢討變動。

(工商 )