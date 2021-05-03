內政部長徐國勇今日受訪表示，有關昨日警方公布的松山分局96秒影像，自己也是在昨天第一次看到，這件事該怎麼辦就怎麼辦，誰有責任，就要負責。

徐國勇指出，此件個案是由政風單位依法調查，該怎麼辦就怎麼辦，一切依法處理，絕不包庇、徇私。

徐國勇說，有關刪除影像資料的中崙派出所前所長許書桓，主動交出給手機給北檢調查，外傳是警政署長陳家欽的要求，但自己也是看到新聞稿後才知道，也有問陳為什麼會如此建議，陳是說這是好意，希望把事情透明化。

徐國勇表示，陳家欽說自己沒有惡意或強制，而當時陳的考量是什麼，也沒有告訴他，所以自己也沒有贊成或不贊成的問題。

徐國勇回應，整件事就是把責任釐清，該怎麼辦就怎麼辦，昨天在看過公布的影帶後，自己也覺得整個事情有很大瑕疵。

徐國勇說，現在談誰要不要下台，自己沒有去提，但大家分層負責，該上報的就要報，欺瞞長官，導致長官不知情，這也不應該。松山分局長有督導不周的問題，就要處理。

徐國勇表示，自己認識的是趙介佑的阿公趙文寬，並不認識趙介佑，會和趙合照，是因為以前當立委時，趙文寬是北投區選民，所以才在去年參加趙文寬做壽，而趙映光是在台北市黨部認識，自己不認識趙介佑。

徐國勇指出，趙介佑是在他當部長前就逃兵，參加趙文寬壽宴時，趙介佑也已服刑完畢，這些事情自己事先怎麼會知道，外界如此揣測沒有意義。

(中時 )