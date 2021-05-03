大陸女星章子怡相當疼愛汪峰與前妻生的女兒15歲「小蘋果」，對繼女視如己出，儘管網上不時傳出質疑章子怡的謠言，但傳聞最後仍不攻自破，母女情其實好得很，而章子怡和小蘋果近日則被網直擊現身成都風景區逛街，章子怡親密勾著女兒的手臂，還邊逛街邊聊天，互動相當融洽。

近日適逢勞動節假期，就有網友在成都的旅遊景點「寬窄巷子」捕獲野生章子怡母女，母女都戴口罩，章子怡低調地戴漁夫帽，而踩著運動鞋的小蘋果，身高已高過章子怡，照片中，章子怡親密地勾著女兒的手臂，母女邊逛街邊聊天，互動相當融洽，42歲章子怡保養有術，她和15歲的小蘋果站在一起，看起來就像閨蜜。

野生章子怡和小蘋果逛街，母女手勾手互動親密。（圖／取材自M芒果青青微博）

拍下野生章子怡母女的網友也直呼，母女倆就算戴著口罩也都很顯眼「兩人氣質拿捏得死死的」，網友看了也大讚：「子怡好美，和女兒的關係也真的是好」、「小蘋果都這麼高了」，還有人歪樓注意章子怡的穿搭「穿這鞋也能逛街。佩服」、「她的鞋子是如何走路的」。

其實章子怡和繼女的互動一直都是外界焦點，章子怡一直以來都把小蘋果視如己出，她在去年底為小蘋果慶祝15歲生日時，章子怡溫柔摟著小蘋果，並感性發文：「我們漂亮的大女兒15歲啦，就這樣幸福快樂健康地長大吧！花季少女，我們的寶貝。」每一句發文都是對小蘋果的愛。

(中時新聞網)