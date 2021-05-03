CYBERSEC 2021台灣資安大會明（4）日起連3天於台北南港展覽二館舉辦，工業電腦大廠研華(2395)以智慧工廠資安場域主題參展，展示WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案在智慧工廠的應用，解決數位轉型過程中生產數據安全疑慮，加速實現智慧製造轉型。

據Cybersecurity Venture研究，全球迄今因資安事件已造成6兆美元的成本損失，資安事件造成的損失，已是僅次於美國和中國大陸的世界第三大經濟體。近年伴隨物聯網、AI技術，帶動工業4.0、智慧製造的浪潮，工廠場域的資安風險也隨之升溫。

研華指出，工業物聯網因大量將資訊技術（IT）與營運技術（OT）融合布建，使原受封閉式網路保護的OT端大量暴露在網路威脅下。因此，企業應透過更完整由端到雲的資安防護，確保在資安環境數位轉型，免於資安威脅。

研華物聯雲事業群資深協理陳彥君表示，資安從不同角度切入，均會因產業特性與企業需求而異。集團透過與專業資安夥伴合作，將硬體、韌體、軟體、服務與顧問打包成完整解決方案，貫穿整個物聯網基礎架構與應用，使不同產業企業在數位轉型中均處於資安防護環境下。

陳彥君說明，此次將展出的WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，若應用在流程式或離散式製造類型的智慧工廠，從底層端點生產設備本身內建資安防護軟體，到雲端服務的應用間可依資安特性分層，透過可視化工具同時監控生產與資安所可能產生的威脅。

陳彥君指出，包括第一層在既有邊緣設備提供白名單／統一威脅管理（UTM）防護方案、第二層WISE-STACK私有雲工業務聯網解決方案提供IaaS、PaaS等多樣資安機制，第三層與共創夥伴的資安軟體防護機制合作，透過多層式防護以保障數據安全、降低資安風險。

研華表示，南台灣知名鋼鐵廠已實際應用WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，將超過300個感測器在儀表板呈現，作為操作人員即時判斷依據。儀錶板上也提供未來機器狀況預測，以有效防止系統或其他技術問題發生，進而提升產品良率、降低生產成本。

研華指出，WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，有針對智慧工廠、醫療、零售、運輸等在私有雲數據安全保障，透過邊緣設備既有安全機制與共創夥伴的資安整合軟實力，提供多項解決方案，以保護其數位資產。

研華表示，未來將結合對於垂直產業的經驗，逐步推出產業資安包，結合裝置安全、連線安全及雲端安全等各面向的資安方案，進一步服務集團客戶，做到更全面性且產業應用所需的安全防護。

(時報資訊)