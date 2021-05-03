民進黨台北市黨部評委會召集人趙映光兒子趙介佑涉毒品案，風暴愈演愈烈，從治安、警紀事件，延燒成派系鬥爭，重創民進黨形象；對此，今(3)日國民黨召開記者會，痛批蔡英文政府執政荒腔走板，對內黑幫治國、對外媚日賣國，離譜至極。

國民黨文傳會主委王育敏指出，民進黨作為執政黨，掌握國家資源，但近日卻接連荒腔走板，牽涉染黑、販毒、貪污，同時又在立法院透過多數優勢要為扁案脫罪。

王育敏痛批，近來民進黨染黑染毒，爭議不斷，不僅是高層趙映光之子趙介佑販毒，透過關係取得筆錄，還從中發現有人將他幕後主嫌的身份供出，衝到北投分局「興師問罪」；雲林縣口湖鄉長林哲凌更涉嫌自2019年10月起，利用光電系統業者在土地取得與施作期間遭地方居民、養殖業者圍路抗爭時，假藉職務向太陽能光電業者索賄1400多萬元。

【LIVE直播】國民黨團召開「蔡英文對內黑幫治國對外媚日賣國」記者會｜2021.05.03

在立院中民進黨更是胡作非為，召委郭國文在混亂中宣布，將陳水扁的國務機要費除罪案強行送出委員會。國民黨團再次表達抗議，質疑郭國文未宣讀修法條文，逕自宣告法案審查完竣送出委員會，完全違法的議事程序，不承認法案審查過程的合法性。

近來日本核廢水的議題也尚未結束，民進黨政府對日軟弱，駐日代表謝長廷在日本對台放話，卻不回台接受質詢，讓人難以接受；王育敏痛批，這些事情通通都發生在蔡英文擔任民進黨黨主席的期間，蔡政府執政制今荒腔走板，離譜至極。

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(中時新聞網)