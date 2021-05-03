機師染疫案延燒確診連環爆 楊志良：社區感染恐大爆發

華航、諾富特飯店染疫事件擴大，前衛生署長楊志良今（3）日直言，此次錯誤追根究柢就是中央政策上的錯誤所造成，且衛福部長陳時中沒有聽總統蔡英文的話，不夠謙卑、不溝通，很多事情都不透明；因此楊志良建議陳時中，應多聽不同意見。

楊志良在廣播節目「POP撞新聞」中指出，陳時中沒有聽蔡英文的話，蔡英文是講謙卑、謙卑，且要做最會溝通的政府，但每次都是陳時中自己說了算，很多事情都不透明，雖然他每天都很認真、很努力，但對很多提問都閃過去，只是一再減損自己。

衛福部長陳時中。（資料照片）

不過如果現在要換指揮官，楊志良說，大概也很難，要能建立民眾對疫情指揮中心的信任也很難，因此建議陳時中應該虛心一點，對於不同意見的人，就把他們請來喝個咖啡、吃個便當，花半個鐘頭、一個鐘頭聽聽他們的意見，讓台灣防疫專家能更團結，否則大家都在媒體上告來告去，這樣對防疫沒有幫助。

主持人黃暐瀚問道，如果是衛福部長的話，會跟上海復星買輝瑞／BNT疫苗嗎？對此，楊志良表示，那個買的到「下跪都要做」，防疫比什麼舔不舔中都重要，但台灣就是莫名其妙，只要是大陸的就不行。

此外，楊志良也提到，先前1450還要他切腹，說買不到疫苗是因他在衛生署長任內簽了「兩岸醫藥衛生合作協議」。楊志良說，還好有那個協定，台灣是第一個發現新冠病毒人傳人的，也是第一個成立疫情指揮中心，「所以陳時中應該跟我鞠躬、感謝我」。

楊志良批政策錯誤釀華航事件 陳時中：評論可以但不能講錯誤

(中時新聞網)