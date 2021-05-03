共艦「濱州號」現身東北部外海 張哲平：單艦訓練也可能情報偵蒐 10:302021/05/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副部長張哲平上將今在立院備詢。（呂昭隆翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本統合幕僚監部日前發布，中共隸屬054A飛彈護衛艦「濱州號」，5月1日出現在距與那國島北方132公里處海域，即我東北部外海，外界報導台日艦隊首度合作併航跟監，國防部副部長張哲平說，這是媒體自行解讀，與國防部掌握的落差很大。 張哲平說，共艦演訓操演有很多模式，這次是單一艦隻，做單艦訓練，也可能做情報偵蒐。據軍方官員說，我軍艦與日艦是各自監控「濱州號」。 陸男開橡皮艇過海峽偷渡台中港 巡防艇隊員直呼：不怕死、太好運 陸護衛艦現蹤東北海域衛星照曝光 台日雙艦監控專家呼籲：小心這點 (中時 ) #濱州 #共艦 #東北部 #張哲平 #單艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大鵬灣帆船生活節一連10天 遊客圍繞濱灣之星漫遊好愜意 23:302021/05/02 寶島 紀德艦上尉與女士官艦上演出「四腳獸」遭撤職 不服打官司又敗 11:382021/05/02 社會 山東艦南海訓練 解放軍海軍：例行訓練 15:202021/05/02 兩岸 美情報總監評估：中國無意輕啟戰端 04:102021/05/01 產業財經 山東艦赴南海075海南艦離港 陸各界期待演出「雙航母」 19:242021/05/02 兩岸 香港 打包中華民國記憶 04:102021/05/03 焦點新聞 嘉義艦塗裝TAIWAN 蔡強調捍衛決心 04:102021/04/30 政治要聞 陸南部戰區海軍 組織南海大規模對抗編組訓練 09:432021/04/30 兩岸 屏東百帆齊發 大鵬灣帆船生活節好愜意 04:102021/05/02 焦點要聞 殲-20殺器上身 梟龍戰力飆升 11:192021/05/01 軍事 大陸國防部：遼寧艦遠航是常態 04:102021/04/30 焦點新聞 政治熱門新聞 若不蓋三接一年恐缺電8天 最新民調結果令人意外 - 政治 警政署長令北市警局長交出手機測謊 黃創夏嗆4字 - 政治 許淑華會當選南投縣長嗎？命理師曝驚奇結果 主持人傻眼 - 政治 民進黨北市黨部染黑 苦苓曝小英震怒3階段：竟亂搞到大家都知道 - 政治 印度疫情大爆發 蔡正元：新南向完了 台灣最好備妥製氧機 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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