日本統合幕僚監部日前發布，中共隸屬054A飛彈護衛艦「濱州號」，5月1日出現在距與那國島北方132公里處海域，即我東北部外海，外界報導台日艦隊首度合作併航跟監，國防部副部長張哲平說，這是媒體自行解讀，與國防部掌握的落差很大。

張哲平說，共艦演訓操演有很多模式，這次是單一艦隻，做單艦訓練，也可能做情報偵蒐。據軍方官員說，我軍艦與日艦是各自監控「濱州號」。

(中時 )