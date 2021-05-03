說話是一門藝術，但大部分人只會對外人講話時注意，反而在面對家人時，說話毫無遮攔刺傷人。一名人妻表示想去姊姊家玩2天，行前向婆婆報備，豈料婆婆竟回：「不能用打電話的就好喔？」，讓人妻相當傻眼。人妻遭遇引發眾多媳婦共鳴，紛紛跳出來分享自己的經驗，表示婆婆講的話真的很不討喜。

一名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，自己與姊姊感情很好，也很愛外甥們，因許久未見加上自己有假，因此打算自己一人去姊姊家住2天，出發前晚特地向婆婆報備。

豈料女網友表示要去找姊姊後，婆婆竟笑笑地回：「不能用打電話的就好喔？」，讓女網友傻眼，直呼「我去看看我的家人只能用打電話的嗎？那你平常說要找親戚幹嘛不打電話就好幹嘛見面！？ 」，更納悶為何婆婆講話能這麼不討喜。

女網友遭遇引發眾多媳婦共鳴，紛紛回應：「婆婆講的話都很不討喜，之前我爸媽上北部看我們，在家裡住了2天剛好遇到婆婆來，我媽就跟她寒暄幾句，禮貌性的說，親家母有空到我們中部走走，一般人都會回答(好)就好了，她就要機歪的說，等我去，你們自己來比較快。要不然就是過年回婆家的時候，爸媽會準備伴手禮讓老公帶回去，婆婆就會說：拿這麼多東西來，我也不知道拿什麼跟妳換」。

還有網友說「還好我婆婆只有一個兒子，不然還以為妳跟我同個婆婆」、「妳誤會她了，她是說妳怎不打電話告知她就好，以後記得打電話給妳婆婆就好」、「之後打給婆婆就好，真方便，感恩婆婆找到一條路給自己」。

(中時新聞網)