港股開低走低 跌逾400點 10:312021/05/03 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受上週五（4月30日）美股大跌影響，香港恒生指數繼上週五急跌近600點後，2日開低走低，重跌逾400點，失守百日線。 恒指開低64點，報28,659點，最高來到28,684點後跌幅擴大。截至10時05分，恒指跌406.41點，報28,318.47，跌破100日線（約28,548點），跌幅1.41％。 國企指數低開20點；現跌128.02點，報10,697.22點。 長濱金剛馬起跑 美景吸逾1800人 《商情》料需求下滑 大馬棕櫚油跌近2％ (工商 ) #跌逾 #週五 #點後 #恒指 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超狂！押航運10元抱到80元 老手曝他做對1件事 00:032021/05/03 財經 台股五月天 名師喊攻萬八 04:102021/05/03 財經要聞 《晨間解盤》10日線未破前 仍續有財報利多(倫元投顧提供) 09:102021/05/03 財經 《商情》憂供不應求 紐約鈀金觸及3000美元 09:442021/05/03 財經 鶯歌國中食農教育 幼童當小農夫 04:102021/05/03 地方新聞 港懲教署署長：懲教署有一「秘密武器」 曾多次出動押解黎智英 09:172021/05/03 兩岸 黃博政駕時光機趴趴走 04:102021/05/03 時尚消費 路邊念佛1／招牌精肌消風疑染皮膚炎 唐治平公園念經轉佛牌 08:072021/05/03 娛樂 愛車人報到：黃博政駕時光機趴趴走 五口之家VW T1環島29天 03:072021/05/03 生活 需求萎縮 中國三四線城市房價跌 04:102021/05/03 話題觀察 《期貨》跌多漲少 金融期獨紅 09:102021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 6大利多不敵大咖狂倒貨 晶圓二哥洩警訊？ - 財經 陸面板3雄 未來3年大擴產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。