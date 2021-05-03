受上週五（4月30日）美股大跌影響，香港恒生指數繼上週五急跌近600點後，2日開低走低，重跌逾400點，失守百日線。

恒指開低64點，報28,659點，最高來到28,684點後跌幅擴大。截至10時05分，恒指跌406.41點，報28,318.47，跌破100日線（約28,548點），跌幅1.41％。

國企指數低開20點；現跌128.02點，報10,697.22點。

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(工商 )

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