桃園、高雄成為首購族買房幸福指數最高的區城，4.5年所得就能買一間二房格局中古屋。根據591以全台各都會區中古二房成交價與家庭所得調查，台北市買一間二房要不吃不喝12.8年、新北市也要7.7年，不過桃園、竹市、台南、高雄，則都在5年以內。

這項以二房中古屋房價、與家庭可支配所得中位數的「首購族買房幸福指數」統計顯示，台北市所得雖高居全台之冠，但二房總價1,820萬元，為新北市的2.1倍，更是中南部多數都會區三倍以上，在台北市即使要買進一間二房中古屋，也得不吃不喝12.8年。大台北購屋族若要撿便宜，僅能瞄準新北市五股、鶯歌、淡水等地區，中古大樓還有單價1～2字頭的價格。

不過相較下，台南、高雄的中古二房只約400多萬元，桃園、新竹市只約500多萬元，首購族在當地買一間二房，約僅年所得的五倍以內。591房屋交易網新聞組組長畢務潔表示，桃園的楊梅、觀音區中古大樓社區單價不少還在10萬元內，深受首購族喜愛；高雄則因楠梓、仁武等較外圍區段中古屋也僅1字頭行情，使桃園及高雄首購族入手小坪數房屋最輕鬆。

不過雙北以外也有部分都會區，首購族入手房屋已目對較為艱辛，分別為新竹縣、台中市。新竹縣因有竹北市高價區段的關係，二房成交總價670萬元，是雙北以外最高，也比新竹市是多了近百萬，也因竹科人的高收入，房價所得比達5.5倍，不過購屋負擔還在合理範圍；台中市也達5.1倍，不過如北屯區中捷綠線行經的文心路沿線，也都還有一些屋齡20年以上的中古社區，還有1字頭房價。

(工商 )