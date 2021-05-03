義大利北部的沃尤格尼歐村（Vo'Euganeo）出現好幾名「超級免疫者」，這些人體內的新冠抗體數值是一般新冠痊癒者的2倍，而且抗體存在體內的時間長達9至10個月，抗體數值甚至還有增加的趨勢，令醫學界相當驚訝。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《泰晤士報》（The Times）報導，一項由義大利帕多瓦大學（University of Padua）及英國倫敦帝國學院（Imperial College London）共同進行、即將公開的研究顯示，威尼斯西郊一個僅有3,300名居民的小村莊沃尤格尼歐村出現了多名超級免疫者，這些居民體內的新冠抗體數值是一般新冠痊癒者的2倍。

Once a Covid hotspot, Italian village now intrigues researchers with "super-immune" cases. https://t.co/JQ9bPfCq3F — NBC News (@NBCNews) April 29, 2021

沃尤格尼歐村是武漢以外，全球最早爆發新冠大流行的地區，2020年2月21日更通報歐洲首起新冠死亡病例，當局隨後封鎖村莊。不過距離村莊東北部20英里遠的帕多瓦大學研究團隊後續開始對村莊展開調查，希望能對村民進行大規模抗體檢測。

一年多來，團隊一共對村民進行3次檢測，他們發現從最初感染後，其中129名居民體內的抗體還持續存在9-10個月，是疫情爆發以來，全球各地新冠抗體相關研究中所偵測到存續最長的時間，更令人驚奇的是，當中有多人體內的抗體數值是一般新冠痊癒者的2倍，這些抗體數足以清除新冠病毒，研究人員將這些村民稱為「超級免疫者」，

A small group of residents in the Italian town of Vo’ Euganeo have a special quality that makes them fascinating for scientists and, potentially, the envy of millions.



Blood tests show that each one has more than double the normal number of Covid-19 antibodies — The Times (@thetimes) April 15, 2021

另外，有16人的抗體數值竟然是去年5月的2倍。

報導指出，其他地方也出現過超級免疫者的案例，但是抗體數值隨著時間不減反增的現象卻相當罕見，團隊推測這些居民可能重複感染新冠病毒。

68歲的老婦人貝佐恩（Paola Bezzon）是沃尤格尼歐村的其中一位超級免疫者，她說去年12月突然出現鼻塞症狀，以為只是一般感冒，直到幾個月後進行血清抗體檢測，才發現自己體內有新冠抗體，而且抗體數值還不是普通的高，她說不知道為何自己體內有這麼多抗體，但感覺這些抗體保住了她一命，雖然她還沒有施打疫苗，但這些抗體讓她感到安心。

這篇義大利研究尚未經過同儕審核，不過報導指出，研究發現讓科學家相當驚奇，而且可能讓全球數百萬人相當羨慕。

貝佐恩表示，如果政府推出抗體護照，她一定馬上申請，然後出去旅遊。

(中時新聞網)