銅板價紡織股今年以來股價響叮噹，今年以來以中、上游反彈較為強勁，主要受惠於油價走高、新疆棉爭議、近期印度疫情大爆發和乾旱威脅等問題，衝擊全球棉花供應量，國際棉價再度調漲。今早包括東和(1414)、南紡(1440)、大東(1441)、宏遠(1460)、宏洲(1413)等股價躍登漲停。

棉花供應受衝擊，使替代品尼龍棉、化纖產品也有機會增加銷量。除了印度疫情外，市場受中國宣布天然纖維的額外新的進口配額，提振市場買氣，加上乾旱威脅問題仍未解決，亦推助期棉反彈走高；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨漲1.8%，報每磅87.43美分，7月棉花期貨漲1.8%，收盤每磅88.08美分。

以大東而言，4月股價由8月向上衝到13元，漲逾6成，去年下半年宣布中壢廠停產的大東紡織，除了把紡織事業集中在越南外，也積極透過轉投資鼎創科跨足新市場。鼎創科第一條碳纖複合材產線原本去年就要建好，但因疫情關係受到影響，今年上半年可望大量生產，預計H2將再架設第二條線，成為營運成長主要動能。目前大東鎖定的應用範圍包括運動器材、行李箱和3C產品等。大東今年首季獲利1600萬元，EPS為0.16元，已輕轉虧為盈，今年大東將進行董監改選。

(時報資訊)