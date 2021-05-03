The assists are... wait for it...



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恐怕連太陽後衛保羅自己也沒想到，碰上前東家雷霆竟然贏得如此辛苦！太陽3日作客遭遇前役慘輸溜馬57分的雷霆，卻在讀秒階段突然被雷霆追上，幸好太陽趕緊換上保羅與戴文布克救火，最後以123比120驚險拿到4連勝，也重回西區龍頭位置。

原本太陽打到末節還剩6分鐘，已經取得16分大幅領先，看來已經勝券在握，雷霆卻急起直追，轉眼縮小差距到10分，就算太陽換上保羅與布克，雷霆仍在最後36秒追到只差4分，幸好布瑞吉斯最後6秒兩罰俱中，才讓太陽確保勝果。

太陽以戴文布克攻下32分最高，保羅也拿18分、11助攻，克雷格18分、10籃板，布瑞吉斯17分，太陽陷入苦戰主因就是主力中鋒艾頓太早陷入犯規危機，最後只拿5分，幸好最後太陽仍然贏球，且靠對戰優勢再次超越爵士成為西區老大。

本季早已宣告擺爛的雷霆，今天7人得分上雙，貝茲利19分、9籃板表現最佳，馬勒丹18分、4助攻與4籃板，肯瑞奇威廉斯與傑洛各有15分，羅比與德克各有11分，托特10分，目前雷霆21勝44敗，排在西區第13，早跟季後賽宣告無緣了。

(中時 )